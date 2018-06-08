Путин: Вопрос об объединении РФ и Белоруссии в одно государство не стоит

Президент России заявил, что между странами будет налаживаться контакты по договору о создании Союзного государства.

В настоящее время не стоит вопрос об объединении в одно государство России и Белоруссии. Об этом 20 июля заявил Владимир Путин во время прямой линии.

Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад о создании так называемого Союзного государства. Это не единое государство. Это не одно и то же. Там, правда, много элементов вплоть до создания союзного парламента, введения общей валюты и т.д. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что некоторые обязательства не были сделаны со стороны России, а какие-то со стороны Белоруссии. На данный момент Путин и Лукашенко договорились вернуться к этому договору и вместе обсудят реализацию некоторых пунктов.

Сейчас экспертные группы, сформированные на уровне руководителей правительства, активно этим занимаются. На самом деле и сделано не много, в том числе в социальной сфере, с точки зрения свободы передвижения, товаров и услуг, с точки зрения социальных гарантий с обеих сторон. На самом деле сделано немало, но, на мой взгляд, явно недостаточно. Можем сделать и должны сделать гораздо больше Владимир Путин, президент РФ

Видео: "Прямая линия с Владимиром Путиным"