Детской больнице святой Марии Магдалины Белоруссия подарила автомобиль

Речь идет о специализированном медицинском автомобиле "Купава" 233150, который выпустил белорусский завод МАЗ.

В рамках форума "Российский промышленник" Белоруссия подарила детской больнице №2 святой Марии Магдалины медицинский автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 29 ноября.

Речь идет о специализированном медицинском автомобиле "Купава" 233150, который выпустил белорусский завод МАЗ. Машина предназначена для доставки медицинских работников, транспортировки и мониторинга состояния пациентов.

Детская больница №2 святой Марии Магдалины располагается на двух площадках – 1-й и 14-й линиях Васильевского острова. Автомобиль может понадобиться для перевозки маленьких пациентов между подразделениями.

Кроме того, на форуме губернатор Александр Беглов отметил, что за последние годы здравоохранение в Северной столице вышло на новый уровень. В частности, в стационарах города возвели пять корпусов-трансформеров, шестой планируют ввести в 2024-м.

Мы проводим модернизацию первичного звена здравоохранения. 80 городских поликлиник включены в эту масштабную программу. Перевели на "бережливый" формат 223 учреждения первичного звена. Александр Беглов, губернатор Петербурга

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Фото: Смольный