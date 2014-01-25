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В Ленобласти собрали 22 литра крови в День донора
Сегодня, 9:04
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти собрали 22 литра крови в День донора

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Донорство – это один из самых простых и доступных способов помочь людям, находящимся в критическом состоянии.

Каждый месяц в Ленобласти проходит День донора, в рамках которого жители региона сдают кровь. Всего в регионе регулярно сдают кровь около 12 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению области.

Так, в прошедший День донора на станцию переливания крови во Всеволожске пришли 50 местных жителей. Они сдали в общей сложности 22 литра крови, среди них были и пять медицинских работников, работающих в местной больнице.

Врачи отмечают, что регулярное донорство помогает обеспечивать больницы области необходимыми запасами крови.

Ранее сообщалось, что петербургские доноры сдали рекордные 65 тыс. литров крови за прошлый год.

Фото: Piter.TV

Теги: день донора, ленобласть
Категории: Лента новостей, Общество, Здоровье, Новости Ленинградской области,

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