Петербургские доноры сдали рекордные 65 тыс. литров крови за прошлый год

Добровольцы рассказали о том, как они пришли к донорству, и о показаниях к сдаче крови.

14 июля отмечается Всемирный день донора крови празднуется. В праздничную дату петербургские доноры рассказали "Петербургскому Дневнику", о том, как они пришли к своей деятельности, и о показаниях к сдаче крови..



По признанию почётного донора Евгения Чабанного, который стал сдавать кровь более восьми лет назад, первый раз он сделал это по совету коллег с работы, так как за это было положено 2 выходных.

Дальше затянуло. И выходные стали лишь приятным бонусом к осознанию того, что моя кровь помогает, спасает людям жизнь: одна сдача спасает троих. Евгений Чабанный, почётный донор из Петербурга

Для получения статуса донора необходимо сдать анализы на ВИЧ, вирусы гепатита В и С, сифилис и т.д. К сдаче крови не допускаются несовершеннолетние и люди весом менее 50 кг. Сдача крови ведётся по предварительной записи: сделать это на территории Северной столицы можно в 20-ти местах. В частности, для доноров работает Городская станция переливания крови на Московском проспекте, 104Х, а также отделение переливания крови в Первом Санкт-Петербургском государственном университете им. академика Павлова, на улице Льва Толстого, д. 19, корп. 53, ФГБОУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова" МЗ РФ, на улице Аккуратова, 2.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге железнодорожники сдали 33 литра крови.

Фото: Piter.TV