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Эксперт: "Лукашенко остается несговорчивым партнером"
Сегодня, 17:50
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nadezhda_sib

Эксперт: "Лукашенко остается несговорчивым партнером"

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Речь идет о решительных шагах по построению Союзного государства.

Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют встретиться в Сочи в конце февраля. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что президент Республики Беларусь остается "несговорчивым партнером", несмотря на непростое время. Это проявляется в том, лидер оттягивает реформы, экономических противоречиях.

С одной стороны, ситуация не стоит на месте и экспорт белорусских нефтепродуктов собираются перенаправить в порты России. С другой стороны, "Транснефть" заявляет о том, том власти Белоруссии хотят обанкротить и национализировать ее дочернюю компанию, которая занимается транзитом нефти в направлении Украины и Литвы. 

Несмотря на то, что тема встречи еще не обозначена, переговоры, по всей видимости, будут непростыми. 

Фото: kremlin.ru

Теги: белоруссия и россия, лукашенко, союзное государство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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