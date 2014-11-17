Эксперт: "Лукашенко остается несговорчивым партнером"

Речь идет о решительных шагах по построению Союзного государства.

Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют встретиться в Сочи в конце февраля. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что президент Республики Беларусь остается "несговорчивым партнером", несмотря на непростое время. Это проявляется в том, лидер оттягивает реформы, экономических противоречиях.

С одной стороны, ситуация не стоит на месте и экспорт белорусских нефтепродуктов собираются перенаправить в порты России. С другой стороны, "Транснефть" заявляет о том, том власти Белоруссии хотят обанкротить и национализировать ее дочернюю компанию, которая занимается транзитом нефти в направлении Украины и Литвы.

Несмотря на то, что тема встречи еще не обозначена, переговоры, по всей видимости, будут непростыми.

Фото: kremlin.ru