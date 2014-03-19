В первом полугодии объем поставок из Белоруссии в Петербург вырос на 40%

Товарооборот между Северной столицей и Белоруссией вырос на 17,2%.

Губернатор Александр Беглов провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Рогожником, генеральным директором ОАО "МАЗ" Валерием Иванковичем и председателем ЗакСа Александром Бельским. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 13 ноября.

Глава Петербурга отметил, что товарооборот между городом на Неве и Белоруссией вырос на 17,2%. Кроме того, объем поставок из Белоруссии в Северную столицу увеличился на 40%.

Особую значимость приобрело сотрудничество в сфере поставок транспорта. Минский автомобильный завод доставляет в Петербург автобусы на газомоторном топливе.

Сегодня в рамках встречи было подписано новое соглашение между "Пассажиравтотрансом" и компанией "МАЗ", что предусматривает создание условий для обучения техперсонала и водителей.

Белорусские предприятия продолжают поставлять в Северную столицу технику. В октябре стартовало строительство первого электробусного парка на 400 единиц.

Ранее на Piter.TV: товарооборот Белоруссии и Ленобласти приближается к $1 млрд.

Фото: Piter.TV