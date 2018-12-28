В Тбилиси пострадали 240 протестующих и 80 полицейских

Сведения о задержанных участниках акции протеста еще не опубликованы.

В Грузии 240 человек пострадало из-за попытки протестующих попасть в здание парламента в Тбилиси. В ходе разгона митинга травмы и ранения получили 160 участников акции, а также 80 человек из правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Грузии. Ранее в СМИ появились сведения о 320 пострадавших.

На данный момент полиция государства не обнародовала официальные данные о том, сколько именно задержанных граждан оказалось после протестов 20 июня. Однако, дела фигурантов уже начали рассматривать в местных судах.

Напомним, что о беспорядках в Тбилиси заговорили вечером. Поводом для протестов стал факт того, что российскому депутату Сергею Гаврилову позволили сидеть в кресле председателя парламента Грузии во время заседания Генеральной ассамблеи. Людям так и не дали дойти до здания благодаря действиям силовиков.

Местные журналисты опубликовали информацию о том, что политик мог участвовать в боевых действиях против Грузии, выступая на стороне Абхазии. Сам россиянин опроверг данные.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Кубани разбился пилот во время жесткой посадки вертолета Ми-2.

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