В Тбилиси оппозиция штурмует здание Парламента

Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе.

В четверг, 20 июня, оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму здания Парламента. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех".

Протисты проходят из-за того, что депутата Госдумы РФ Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. Грузинские оппозиционеры возмутились тому, что власти допустили подобное неуважение. Митингующие требуют отставки главы Парламента Ираклия Кобахидзе. Об этом заявил один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

В данный момент, протестующие "вдавливает" грузинских полицейских во двор парkамента. Очевидцы сообщают о сильной давке. Как сообщают местные СМИ, на месте митинга появился спецназ и спецтехника.

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Видео:на видео видно/telegram