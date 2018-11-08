Летательный аппарат, в котором находился один человек, обрабатывал поля.

На Кубани разбился пилот во время жесткой посадки вертолета Ми-2. Сообщение об аварии поступило в 09:10 мск 21 июня. ЧП случилось в районе станицы Чамлыкская Лабинского района Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Уточняется, что вертолет Ми-2, на борту которого находился один человек, обрабатывал поля. О причинах инцидента пока ничего неизвестно. На место аварии выехали службы экстренного реагирования, а также следователи.

Ранее мы писали, что в Ленобласти сбивший лося водитель погиб под колесами другого авто.

Видео: СК РФ