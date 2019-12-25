Метрополитен выделит 312 млн рублей на ремонт санатория "Балтийский берег"

Петербургское метро ищет подрядчика для капитального обновления главного корпуса здравницы в Зеленогорске.

ГУП "Петербургский метрополитен" объявило тендер на проведение капитального ремонта в санатории "Балтийский берег". Информация о соответствующем конкурсе размещена на портале госзакупок. Начальная максимальная цена договора установлена на уровне 312,6 миллиона рублей.

Согласно проектной документации, работы затронут главный корпус оздоровительного учреждения. Подрядчику предстоит привести в порядок помещения номерного фонда, а также коридоры на трех этажах — десятом, одиннадцатом и двенадцатом. После завершения строительно-монтажных работ эти же этажи необходимо оснастить мебелью.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до первого апреля текущего года. Победитель конкурсных процедур обязан полностью выполнить все обязательства до 5 июня 2026 года.

Санаторий "Балтийский берег" располагается в Курортном районе города, в Зеленогорске. Учреждение находится в живописной местности на Карельском перешейке, на берегу Финского залива. Четырнадцатиэтажное здание открылось для отдыхающих еще в 1980 году. Его окружают хвойные леса и песчаные пляжи.

Фото: Вконтакте / "Балтийский берег"