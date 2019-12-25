Новый дата-центр "Ростелекома" сможет обеспечить безопасность систем города

Открытие центра пройдет сегодня.

В пятницу, 28 мая, в Петербурге пройдет официальное открытие центра обработки данных (ЦОД) "Ростелекома", который сможет обеспечить безопасность государственных городских информационных систем. Так, если государственные ИТ-сервисы разместят в дата-центре, то это позволит поддерживать бесперебойную работу, передает Смольный.

По словам губернатора Александра Беглова, благодаря цифровизации здравоохранения были сэкономлены время и силы не только медикам, но и жителям города.

Положительный опыт в этой сфере будем распространять и на другие отрасли. Александр Беглов

На данный момент в Петербурге работает программный комплекс "Безопасный город", объединяющий систему видеонаблюдения, систему экстренных вызовов "112", центр обработки вызовов "004", обеспечивает мониторинг безопасности социальных объектов и ряд других систем. Горожанам доступен портал "Здоровье петербуржца", через который можно записаться ко врачу, а "Единая карта петербуржца" может стать универсальным ключом к государственным и коммерческим цифровым сервисам Северной столицы.

Смольный планирует перевести систему здравоохранения Петербурга полностью на цифровой формат к 2022 году.

Ранее мы писали, что в Петербурге уровень очистки сточный вод составляет 99,5%.

Фото: Pixabay