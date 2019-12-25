В Петербурге уровень очистки сточный вод составляет 99,5%

В прошлом году власти города нашли 339 несанкционированных свалок, из них ликвидированы 260.

В Петербурге после открытия в марте этого года Охтинского коллектора уровень очистки сточных вод составил 99,5%. Об этом в пятницу, 28 мая, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в Таврическом дворце с трибуны IX Невского экологического конгресса.

Как отметил глава города, Петербург добился больших успехов в охране водных ресурсов. По словам Беглова, многие экологические вопросы город решает с Ленобластью и федеральными министерствами.

В 2020 году Петербургу были переданы полномочия по ликвидации накопленного вреда природе. Проведена оценка шести потенциально опасных объектов на территории города – крупных свалок, – говорится в сообщении.

Так, Министерство природы уже внесло в государственный реестр Приморскую свалку, а также свалку на территории заказника "Озеро Щучье". На данный момент ещё четыре объекта могут быть включены в госреестр: Кронштадтская и Яблоновская свалки, свалки в Комаровском лесничестве и в районе "ТЭЦ-17".

Известно, что в прошлом году власти города нашли 339 несанкционированных свалок, из них ликвидированы 260. А на месте свалок создают общественные пространства. К примеру, в прошлом году в городе благоустроены 30 общественных пространств.

Ранее мы писали, что губернатор Ленобласти обсудил нелегальные свалки с депутатами.

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