Губернатор Ленобласти обсудил нелегальные свалки с депутатами

Встреча губернатора и депутатов областного ЗАКСа открылась с обсуждения мусорной проблемы.

25 мая на прошедшей согласно календарному плану встрече Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области первым вопросом в повестке стало возникновение несанкционированных свалках на территории земель лесного фонда. Проблема незаконного вывоза мусора в леса Ленинградской области, а также последующее обнаружение и ликвидация самовольных свалок остаются насущными проблемами как для руководства региона и профильных комитетов, так и для жителей области. Не помогает справиться с ней и растущее финансирование борьбы со свалками: выделенные на утилизацию мусора бюджетные средства увеличивались в прошлом году на 13 миллионов и в марте текущего года еще на 70 миллионов рублей, однако, по словам губернатора, это не способствует устранению первопричины - очевидно, самих нарушителей.

По примерным подсчетам зампредседателя комитета по природным ресурсам Олега Батищева, на начало мая в лесах Ленинградской области обнаружено более двух тысяч самовольных свалок с сотнями тысяч кубометров мусора. Одним из способов очистки загрязненных участков может быть рекультивация земель - корректировка ландшафта, нанесение плодородного слоя почвы и посев трав.

Губернатор призвал разработать поручения по ускорению процедуры судебного признания нелегальных свалок, необходимого для выделения бюджетных средств на их ликвидацию, и потребовал от руководителей лесных хозяйств быть ответственнее в исполнении служебных обязанностей: некоторые из лесничих, на чьих участках появились свалки, могут быть уволены.

Ранее суд запретил собственнику участка Новогорелово любые сделки с землей, пока с нее не будет вывезен весь мусор - так называемая Новогореловская свалка.

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