С «Новогореловской свалки» вывозят мусор по требованию Эконадзора

Суд запретил собственнику свалки сделки с землей до полного вывоза мусора.

Собственник земельного участка рядом с посёлком Новогорелово, на котором длительное время существовала незаконная свалка строительных отходов, начал вывоз мусора с участка. Так называемая "новогореловская свалка" в Ломоносовском районе Ленинградской области причиняла беспокойства не только местным жителям, но и чиновникам ещё с 2019 года: свозимые на неё отходы относились к 4–5-му классу опасности, а рычагов воздействия для ликвидации свалки администрация найти не могла.

Наконец, на собственника земли был наложен судебный запрет на любые сделки с землей, где находится свалка, и продажа участка стала возможной лишь после полного вывоза мусора. На данный момент представителями Эконадзора, которые и стали инициаторами судебного разбирательства и вынесенного решения, сообщается о вывозе более чем десяти тысяч кубометров мусора из четырнадцати. Все работы по ликвидации свалки ведутся за счёт средств собственника.

В сообществе "Новогорелово ЖК Ветер Перемен" местные жители поинтересовались у представителей Эконадзора, куда вывозится мусор. Экологи ответили, что мусор направляется на лицензированный полигон ТБО, включенный в официальный реестр объектов размещения.

Ранее для привлечения внимания к незаконной свалке "Северная Самарка" активисты пометили сваленные на ней мешки с мусором надписью "Навальный".

Фото: Pixabay