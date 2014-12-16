Противники нелегальной свалки пометили мешки с мусором надписью "Навальный"

Фамилия главного оппозиционера стала последним оружием в борьбе с мусором.

Жители поселка Разметелево Всеволожского района Ленинградской области, поблизости от которого периодически возникают нелегальные мусорные свалки, разместили в паблике "Полигон "Северная Самарка." Нет свалке!" фотографии мешков с отходами с написанной поверх фамилией известного оппозиционера.

Авторы поста обратились к аудитории с вопросом относительно действенности подобного метода, апеллируя к известным случаям, когда снежные завалы и нечищенные дороги быстро убирались коммунальными службами после появления на них аналогичных надписей с именем политика. Спустя сутки после появления записи в комментариях под постом появилась запись представителя эконадзора с просьбой сообщить точные координаты свалки.

Вопрос нелегальных свалок является очень острым для многих районов Ленинградской области, однако ситуация во Всеволожском районе обострилась до значительной степени из-за полигона "Северная Самарка", достигшего высоты более 50 метров и видимого даже из Невского района Петербурга.

Фото: паблик "Полигон "Северная Самарка". Нет свалке!"