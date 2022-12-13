Эксперты прокомментировали инициативу о продовольственном суверенитете РФ

Иностранные трейдеры зерна, уходящие с российского рынка, составляли около 15% в экспорте страны.

Во время общения с рабочими "Тулажелдормаша" президент РФ Владимир Путин упомянул о продовольственном суверенитете страны, который был введён в 2014 году в ответ на санкции Запада. Доступ на рынок сельхозпродукции из недружественных стран был ограничен. Несмотря на прогнозы о дефиците продовольствия, сельское хозяйство страны наоборот получило импульс. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" оценили, каким образом инициатива влияет на текущую ситуацию.

Профессиональные критики видят серьёзную проблему том, что ситуация перевернулась и иностранные трейдеры зерна покидают российский рынок. По мнению некоторых аналитиков, придётся огромные скидки и торговать с низкой маржей. Тем не менее, как подчеркнули телеграмеры, общая доля ушедших компаний (Viterra, Cargill и Louis Dreyfus) в российском экспорте составляет примерно 15%.



Кроме того, нельзя исключать того, что все названные трейдеры просто хотят обезопасить себя от санкций и будут дальше торговать нашим зерном, но уже под другими юридическими лицами. Российский рынок слишком важный, чтобы терять его и терпеть убытки от политически мотивированных решений западных политиков.

Ранее мы сообщили о том, что в Германии возобновили страхование "Северного потока-1".

Фото: Pxhere