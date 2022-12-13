В Германии возобновили страхование "Северного потока-1": мнение экспертов

компании Allianz и Munich Re таким образом поспешили покрыть ущерб газопровода, связанный с его простоем.

Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re прияли решение о возобновлении страхования "Северного потока – 1". Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на Reuters.

Мера направлена на возмещение нанесённого газпроводу ущерба в ходе его простоя. Также при наличии страхового полиса СП-1 смогут ремонтировать с целью перезапуска.

Авторы поста отметили, что власти в Берлине продолжают дистанцироваться от вопросов, связанных с "Потоками" и сотрудничеством с РФ в принципе, немецкий бизнес посылает прямо противоположные сигналы. При этом отсутствие давления на Allianz и Munich Re со стороны государства показывает, что и сами политики пока не готовы ставить точку в восстановлении сотрудничества с Россией.

Но в таком случае крайне любопытным остается вопрос, будут ли страховые выплаты распространены на российских акционеров "СП-1" в лице Газпрома или же эти деньги будут заблокированы санкциями. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Сайт "Газпрома"