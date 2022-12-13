Эксперты прокомментировали заявление Столтенберга об условиях членства Украины в НАТО

По словам генсека, 4-5 апреля члены блока начнут согласовывать многолетний план поддержки Киева.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в блоке не имеет значения при условии поражения Киева в военном конфликте с Россией. Также он сообщил, что НАТО продолжит оказывать Украине поддержку, а уже 4 и 5 апреля члены блока начнут согласовывать многолетний план поддержки страны. Информацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению телеграмеров, позиция Столтенберга отражает курс НАТО на затягивание конфликта, а также равнодушие к жертвам и разрушениям, которые вынуждены претерпевать жители этой страны. Также авторы поста подчеркнули, что Украина выступает тараном Запада и важна для блока только как орудие ослабления России.



Также эксперты подчеркнули, что после побед РФ вопрос членства Украины в НАТО действительно исчезнет сам собой.

Ранее эксперты оценили действие американских санкций.

Фото: YouTube / NATO News