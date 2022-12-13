Эксперты оценили действие американских санкций

Судя по мерам, применяемым к ряду стран, США действует избирательно.

Санкции США, вводимые против различных стран, имеют избирательное применение. Такой вывод сделали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста указали на позволение Турции и Индии брать российское оружие, но запрет этого Индонезии и Филиппинам. Кроме того, недавно Японии разрешили покупать нефть выше потолка – однако большая часть американских союзников не рискнет об этом и заговорить.

Телеграмеры добавили, что на фоне вводимых мер многие страны ищут внедолларовые инструменты.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты оценили новую концепцию внешней политики РФ.

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