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Эксперты оценили действие американских санкций
Сегодня, 9:59
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Эксперты оценили действие американских санкций

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Судя по мерам, применяемым к ряду стран, США действует избирательно.

Санкции США, вводимые против различных стран, имеют избирательное применение. Такой вывод сделали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста указали на позволение Турции и Индии брать российское оружие, но запрет этого Индонезии и Филиппинам. Кроме того, недавно Японии разрешили покупать нефть выше потолка – однако большая часть американских союзников не рискнет об этом и заговорить.

Телеграмеры добавили, что на фоне вводимых мер многие страны ищут внедолларовые инструменты.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты оценили новую концепцию внешней политики РФ.

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, политика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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