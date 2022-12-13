Эксперты оценили новую концепцию внешней политики РФ

В документе определены конкретные перспективы развития сотрудничества со странами Африки и Латинской Америки.

Кремль представил новую концепцию российской внешней политики. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как отметили авторы поста, документ подчеркнуто не-милитаристский и не подчинен атмосфере противостояния. Например, НАТО в нём в принципе не упоминается, а об Украине говорится только 1 раз, но скорее как конфликтный регион.

А вот направления сотрудничества там прописаны куда как более подробно – Латинская Америка, к примеру, упоминается 8 раз, а Африка – 21. Так что обновленная концепция это скорее гимн развитию сотрудничества в многополярном мире, а не перестук военных барабанов. эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в России откроют университетские кампусы международного уровня.

Фото: Kremlin.ru

