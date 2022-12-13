В России откроют университетские кампусы международного уровня: мнение экспертов

Также страна начинает создавать образовательные центры на территории партнёрских государств.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал заявление о планах страны на создание 25-ти университетских кампусов международного уровня, которые будут точками притяжения талантливых студентов как внутри России, так и из других государств. Информацию прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

По мнению телеграмеров, привлечение молодых и одарённых граждан станет возможностью к технологическим прорывам. При этом они отметили, что подобные российские образовательные центры уже открываются и за рубежом. В их числе, например, представительство московского Политеха в Шанхае, необходимое для взаимодействия с научными институтами и производителями Китая. Целями проекта стали получение опыта и технологий создания продвинутых электромобилей для реализации их строительства в России.

Получается, что еще три века назад Петр I "прорубал окно в Европу", а теперь мы делаем это в обратном направлении – отправляем брать лучшие достижения науки с Востока. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали отчет правительства РФ перед Госдумой.

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