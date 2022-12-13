Эксперты прокомментировали отчет правительства РФ перед Госдумой

Глава Кабмина Михаил Мишустин отметил, что в стране сохраняется сохранена макроэкономическая стабильность.

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин выступил на ежегодном отчете правительства перед Госдумой: тезисы политика прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Так, премьер-министр подчеркнул, что в стране сохранена макроэкономическая стабильность, несмотря на влияение западных санкций. Кроме того, за 2022 года ключи от нового жилья получили 3,5 млн семей, уровень безработицы находится на отметке 3,6%, что считается историческим минимумом, а производство наукоемкой продукции ощутимо растет и так далее. Эти факты указывают на активное развитие страны, уверены телеграмеры.

Также авторы поста акцентировали внимание на том, что уровень государственного долга России за год достиг только 15% от ВВП против 18,1% в декабре 2021-ого года. Результату не помешало проведения масштабных программы импортозамещения и поддержки населения.

Ранее мы сообщили о том, что ФРС США подняла процентную ставку.

Фото: Государственная Дума России