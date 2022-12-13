ФРС США подняла процентную ставку: мнение экспертов

Показатель увеличили на 0,25%, что считается некритичным, но довольно болезненным для дальнейшего развития экономики шагом.

Накануне ФРС США подняла процентную ставку на 0,25%. Выпущенные ранее облигации под более низкий процент слегка упали цене. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", это привело к шаткому положению очередного пакета банков, портфели которых ранее считались надёжными.

Однако, как отмечают телеграмеры, ставку могли бы поднять ещё сильнее, что привело бы к более серьёзным последствиям.

Как бы то ни было, при попытке заверить о стабильности банковской системы, ФРС сейчас приходится выбирать между наступлением инфляции и неизбежным разорением нескольких кредитных учреждений, резюмировали авторы поста.

Ранее эксперты прокомментировали развёртывание спутниковой группировки контроля Севморпути.

Фото: YouTube / Federal Reserve