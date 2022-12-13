Эксперты прокомментировали развёртывание спутниковой группировки контроля Севморпути

Проект планируют запустить к 2029 году.

К 2029 году правительство РФ анонсировало развёртывание спутниковой группировки контроля Севморпути. На заявление обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что проект будет актуальным для своего времени, так как к концу десятилетия возможности для плавания в Заполярье могут вырасти у недружественных России стран.



Также телеграмеры отметили, что удачным дополнением к проекту стал бы запуск авиационной группировки соответствующего профиля. Они добавили, что первый аппарат был запущен в 2021 году, этом году ожидается запуск второго спутника.

Ранее эксперты прокомментировали переговоры Мишустина с китайской делегацией.

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