Эксперты прокомментировали переговоры Мишустина с китайской делегацией

Премьер обсудил с партнёрами возможности объединения научно-технических потенциалов двух стран.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл переговоры с прибывшей в страну китайской делегацией. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", на встрече были рассмотрены конкретные проекты, направленные на объединение научно-технических потенциалов двух стран-партнёров.

По мнению авторов поста, в совместные планы России и КНР входит создание собственной сырьевой и продовольственной базы, независимой от стран Запада. В частности, на переговорах было упомянуто сотрудничество спутниковых навигационных систем Beidou и ГЛОНАСС.

Если эту модель распространить на другие космические отрасли, то можно будет говорить о серьезной коммерческой конкуренции с Западом на рынке космических услуг и окружающего их хайтека в целом. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Активы Volkswagen арестованы в России.

Фото: government.ru