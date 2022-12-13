Эксперты прокомментировали переговоры Мишустина с китайской делегацией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл переговоры с прибывшей в страну китайской делегацией. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", на встрече были рассмотрены конкретные проекты, направленные на объединение научно-технических потенциалов двух стран-партнёров.
По мнению авторов поста, в совместные планы России и КНР входит создание собственной сырьевой и продовольственной базы, независимой от стран Запада. В частности, на переговорах было упомянуто сотрудничество спутниковых навигационных систем Beidou и ГЛОНАСС.
Если эту модель распространить на другие космические отрасли, то можно будет говорить о серьезной коммерческой конкуренции с Западом на рынке космических услуг и окружающего их хайтека в целом.
Telegram-канал "Мейстер"
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Фото: government.ru
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