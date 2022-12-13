Активы Volkswagen арестованы в России: мнение экспертов

Предполагается, что заводы автоконцерна в стране могут приобрести отечественные компании.

Активы Volswagen в России были арестованы. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", такой шаг был вполне ожидаем с учётом решения немецкого концерна расторгнуть соглашение о сборке автомобилей с ГАЗом.

Телеграмеры подчеркнули, что компания могла бы избежать потери имущества, переоформив потоки поставок на дочерние компании в странах третьего мира.

Также авторы поста предположили, что заводы предприятия в дальнейшем могут быть проданы российским собственникам.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали выступление Путина на конференции "Россия - Африка в многополярном мире".

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