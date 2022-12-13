Эксперты прокомментировали выступление Путина на конференции "Россия - Африка в многополярном мире"

В случае необходимости Россия сможет обеспечить продовольствием и удобрениями наиболее нуждающиеся страны африканского региона.

Президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на конференции "Россия - Африка в многополярном мире" подчеркнул, что центрами многополярного мира являются страны Азии, Африки Латинской Америки, а также Россия. Речь главы государства прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Путин напомнил о нарушении зерновой сделки со стороны стран Запада и подчеркнул, что в случае её непродления Россия готова обеспечить продовольствием и удобрениями наиболее нуждающиеся африканские регионы. Кроме того, страна готова вдвое увеличить квоту на обучение студентов из Африки.



Телеграмеры добавили, что Африку можно причислить к самым пострадавшим от западного колониализма континетом, что делает посыл президента о необходимости построения равноправного международного сообщества очень понятным и важным для партнеров страны. Также они подчеркнули, что сотрудничество не будет ограничиваться только на военной сфере.

Ранее эксперты прокомментировали падение акций банка Credit Suisse.

Фото: duma.gov.ru