Имя нового гендиректора неизвестно.

Генеральный директор VK Борис Добродеев покидает свой пост. Он продолжит работать в компании, пока на его место не найдут замену. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе VK (ранее Mail.ru Group).

Я хочу поблагодарить команду VK за смелые совместные проекты и акционеров за доверие. Это было увлекательное путешествие, которое продлилось 8 лет: символично, что оно начиналось с поста заместителя директора во ВКонтакте, а заканчивается во главе огромной компании VK. Борис Добродеев

Добродеев планирует вернуться в USM для работы с цифровыми активами, включая "AliExpress Россия", и для запуска глобального венчурного фонда.

В июне 2013 года Добродеев начал свою карьеру Mail.ru Group, входя в Совет директоров. Уже в ноябре он занимал должность первого заместителя генерального директора "ВКонтакте". После ухода создателя социальной сети Павла Дурова Добродеев исполнял обязанности генерального директора. В сентябре 2014 года он официально занял данную должность.

Напомним, холдинг Mail.ru Group поменял название на VK. Изменения коснулись также проектов компании. Сервис объявлений "Юла" переименуется в "VK Объявления". Это произойдет в следующем году. Часть проектов холдинга уже получила новые наименования: "VK Музыка" (Boom), "VK Работа" (Worki), а также "VK Знакомства" (Lovina).

Фото: ВКонтакте / VK