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Холдинг Mail.ru Group поменяет название на VK

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Все проекты компании будут также переименованы.

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев заявил о переименовании интернет-холдинга. Теперь он будет называться VK. Об этом говорится в сообщении пресс-службы социальной сети "ВКонтакте".

Добродеев отметил, такое название было выбрано потому, что VK является узнаваемым и перспективным брендом. 

В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой.

Борис Добродеев, гендиректор Mail.ru Group

Он уточнил, все проекты компании будут также переименованы. Так, сервис объявлений "Юла" переименуется в "VK Объявления". Это произойдет в следующем году. Отмечается, что часть проектов холдинга уже получила новые наименования: "VK Музыка" (экс-Boom), "VK Работа" (экс-Worki), а также "VK Знакомства" (экс-Lovina).

Ранее мы сообщали, что россия может стать лидером по числу карточных платежей.

Видео: vk.com

Теги: mail ru group, борис добродеев, вконтакте, ребрендинг
Категории: Новости России, Лента новостей,

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