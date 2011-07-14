Холдинг Mail.ru Group поменяет название на VK

Все проекты компании будут также переименованы.

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев заявил о переименовании интернет-холдинга. Теперь он будет называться VK. Об этом говорится в сообщении пресс-службы социальной сети "ВКонтакте".

Добродеев отметил, такое название было выбрано потому, что VK является узнаваемым и перспективным брендом.

В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой. Борис Добродеев, гендиректор Mail.ru Group

Он уточнил, все проекты компании будут также переименованы. Так, сервис объявлений "Юла" переименуется в "VK Объявления". Это произойдет в следующем году. Отмечается, что часть проектов холдинга уже получила новые наименования: "VK Музыка" (экс-Boom), "VK Работа" (экс-Worki), а также "VK Знакомства" (экс-Lovina).

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Видео: vk.com