Россия может стать лидером по числу карточных платежей

При этом в 2010 году Россия была одно из стран с самым низким показателе карточных транзакций на душу населения.

В ближайшие 10 лет Россия будет наращивать объем карточных платежей. По этому показателю страна может опередить ведущие экономики мира. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), пишет "РИА Новости".

Мы ожидаем, что в следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира - США, Великобританию, Германию - что позволит России укрепить глобальное лидерство, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2010 год Россия была одной из стран мира с самым низким показателем карточных транзакций на душу населений. Тогда страна от мирового лидера Норвегии отставала примерно в 40 раз. Однако за 10 лет отставание сократилось в 1,5 раза.

На уровне инструментов мы ожидаем, что самый быстрый рост покажут дебетовые карты. Макс Хаузер, глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ

По мнению аналитиков, в России выручка от безналичных платежей будет расти быстрее, чем в Восточной Европе. Предполагается, что этот показатель вырастет в два раза в ближайшие 10 лет.

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