"Теплосети" повысили надежность теплоснабжения более 60 зданий Центрального района

Во вторник, 12 октября, в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга" рассказали Piter.tv, что специалисты компании завершили основной этап реконструкцию распределительной сети, проходящей по Ковенскому переулку между улицами Чехова и Радищева, повысив надежность теплоснабжения более 60 зданий Центрального района.
Теплоэнергетики заменили 1 278 метров изношенного участка на трубы нового поколения в пенополиуретановой теплоизоляции с проводниками оперативно-дистанционного контроля влажности. Так, завершен монтаж, проведены необходимые промывки и гидравлические испытания системы.
Ранее мы писали, что трубу с горячей водой прорвало на Бухарестской улице.
Фото: пресс-служба "Теплосети"
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