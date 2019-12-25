"Теплосети" повысили надежность теплоснабжения более 60 зданий Центрального района

Специалисты проложили 1278 метров новых труб.

Во вторник, 12 октября, в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга" рассказали Piter.tv, что специалисты компании завершили основной этап реконструкцию распределительной сети, проходящей по Ковенскому переулку между улицами Чехова и Радищева, повысив надежность теплоснабжения более 60 зданий Центрального района.

Теплоэнергетики заменили 1 278 метров изношенного участка на трубы нового поколения в пенополиуретановой теплоизоляции с проводниками оперативно-дистанционного контроля влажности. Так, завершен монтаж, проведены необходимые промывки и гидравлические испытания системы.

Ранее мы писали, что трубу с горячей водой прорвало на Бухарестской улице.

Фото: пресс-служба "Теплосети"