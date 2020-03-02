Трубу с горячей водой прорвало на Бухарестской улице

Утром в пятницу, 8 октября, петербуржцы сообщили в соцсетях, что у дома по Бухарестской улице разлился кипяток. Из-за этого некоторым горожанам пришлось воспользоваться общественным транспортом, поскольку они не смогли подойти к своим авто.
"Фонтанка" со ссылкой на "Теплосети" сообщила, что в дежурную службу поступил сигнал около часа ночи. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и приступила к ликвидации. Все работы должны завершить к 16 часам.
В пресс-службе компании отметили, что, по предварительной информации, кипяток не повредил машины. Однако специалисты напомнили, что ответственность предприятия застрахована, и весь ущерб будет возмещен.
Ранее мы писали, что на Мурманском шоссе водителей на "встречке" ловили с помощью квадрокоптера.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте
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