Трубу с горячей водой прорвало на Бухарестской улице

Водители некоторых авто не смогли подойти к своим машинам.

Утром в пятницу, 8 октября, петербуржцы сообщили в соцсетях, что у дома по Бухарестской улице разлился кипяток. Из-за этого некоторым горожанам пришлось воспользоваться общественным транспортом, поскольку они не смогли подойти к своим авто.

"Фонтанка" со ссылкой на "Теплосети" сообщила, что в дежурную службу поступил сигнал около часа ночи. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и приступила к ликвидации. Все работы должны завершить к 16 часам.

В пресс-службе компании отметили, что, по предварительной информации, кипяток не повредил машины. Однако специалисты напомнили, что ответственность предприятия застрахована, и весь ущерб будет возмещен.

Ранее мы писали, что на Мурманском шоссе водителей на "встречке" ловили с помощью квадрокоптера.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте