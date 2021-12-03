В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сменился генеральный директор

Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен Игорь Стренадко.

Антон Свиридов, занимавший пост главы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", покинул эту должность. Об этом 30 августа пишет 78.ru, ссылаясь на пресс-службу городского комитета по энергетике.

Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен Игорь Стренадко.

В соответствии с решением Совета директоров АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 20 августа 2024 года временно исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначен Игорь Стренадко. Он сменил ранее занимавшего эту должность Антона Свиридова. Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

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Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"