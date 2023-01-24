Евгений Петров станет гендиректором Фонда капитального ремонта

Новый руководитель Фонда работал советником вице-губернатора города. Он отвечал за жилищную сферу.

Евгений Петров станет главой Фонда капитального ремонта Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Петров вступит в должность временно исполняющего обязанности генерального директора Фонда с 29 августа. Напомним, что последний год новый руководитель Фонда работал советником вице-губернатора города. Он отвечал за жилищную сферу, деятельность Фонда капитального ремонта и реставрацию объектов культурного наследия. Кроме того, ранее он занимал руководящие должности в транспортной сфере в столице. Также он курировал вопросы энергетики в Ленобласти.

Под руководством Петрова Фонд продолжит улучшать качество капремонтов. Сотрудники учреждения уделят особое внимание усилению контроля за работой подрядных организаций. Они обеспечат прозрачность их деятельности.

Ранее мы писали, что в 2024 году в Ленобласти будут отремонтированы почти 400 домов.

Фото: Telegram / Фонд капремонта СПб: оперативно