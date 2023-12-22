Роснедра в 2023 году поставили на баланс 1,4 млрд тонн ресурсов нефти

Евгений Петров сообщил о показателях страны в сфере геологической разведки.

Ресурсы нефти по результатам 2023 года поставлены на государственный баланс в объеме 1,4 миллиарда тонн, а ресурсы природного газа - 1,6 миллиардов кубометров. Соответствующей статистической информацией с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным сделал руководитель Роснедр Евгений Петров. Чиновники встретились в рамках рабочей встречи в Москве. Гость Дома правительства отметил, что показатели это на 20 процентов больше, чем фиксировалось экспертами в 2022 году.

У нас уже третий год подряд идет прирост по ресурсам. В прошлом году мы поставили на баланс 1 400 млн тонн нефти и 1,6 млрд куб. м газа. Это значимые результаты - прирост на 20% по сравнению с прошлым годом. Евгений Петров, глава Роснедр

Мишустин не поддержал идею Миронова создать отдельное министерство геологии.

Фото и видео: Правительство России