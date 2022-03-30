Глава кабмина ответил главе "Справедливой России" о необходимости следить за отраслью.

Глава российского правительства Михаил Мишустин не поддержал идею Миронова создать отдельное министерство геологии. Такая информация стала известна во время рабочей встречи кабинета министров со членами политической партии "Справедливая Россия". Лидер движения заметил, что фракция предлагает властям страны сформировать отдельное министерство геологии или вывести Роснедра из подчинения Министерства по экологии. Депутаты предлагают переподчинить ведомство напрямую премьер-министру.

Еще одно министерство - это, наверное, излишняя нагрузка. Здесь надо аккуратно посмотреть. Понимаю, что целостную систему хотелось бы видеть. Но управление в этой сфере при нынешней системе идет достаточно активно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер России считает, что геология является важной отраслью для государства и для наполнения федерального бюджета. Развитие данного направление курируется в настоящем времени тремя профильными ведомствами (Минприроды, Роснедрами и Росприроднадзором). По мнению Мишустина, все подразделения хорошо функционируют в соответствии со стратегическим планирование и нормативным регулированием возникающих вопросов.

Мишустин: поддержка АПК крайне нужна для обеспечения продовольственной безопасности.

Фото и видео: Правительство России

