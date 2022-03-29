Мишустин: поддержка АПК крайне нужна для обеспечения продовольственной безопасности России

Глава кабмина РФ рассказал о программах по поддержанию сельского хозяйства в России.

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает, что поддержка агропромышленного комплекса крайне нужна для обеспечения продовольственной безопасности России. Такой информацией чиновник поделился в рамках рабочей встречи с представителями политического движения КПРФ в преддверии ежегодного отчета кабмина в Государственной Думе. Спикер призвал коллег наращивать производства сельскохозяйственной продукции.

Мы поддерживаем финансирование из федерального бюджета 35 селекционных центров, они занимаются семеноводством, обеспечивают потребности животноводства. Крайне нужна работа с точки зрения продовольственной безопасности. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабинет министров России ранее достаточно успешно взаимодействовал с КПРФ по вопросам развития сельских территорий. В частности, власти страны развивают государственную программу по целому комплексу направлению. В перечень попали жилье, дороги, школы, медицина. Еще 93 проекта более чем в половине российских субъектов будет реализовано в 2022 году.

Мишустин заявил о подготовке очередного пакета контрсанкций.

Фото и видео: Правительство России