Мишустин: поддержка АПК крайне нужна для обеспечения продовольственной безопасности России

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает, что поддержка агропромышленного комплекса крайне нужна для обеспечения продовольственной безопасности России. Такой информацией чиновник поделился в рамках рабочей встречи с представителями политического движения КПРФ в преддверии ежегодного отчета кабмина в Государственной Думе. Спикер призвал коллег наращивать производства сельскохозяйственной продукции.
Мы поддерживаем финансирование из федерального бюджета 35 селекционных центров, они занимаются семеноводством, обеспечивают потребности животноводства. Крайне нужна работа с точки зрения продовольственной безопасности.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Кабинет министров России ранее достаточно успешно взаимодействовал с КПРФ по вопросам развития сельских территорий. В частности, власти страны развивают государственную программу по целому комплексу направлению. В перечень попали жилье, дороги, школы, медицина. Еще 93 проекта более чем в половине российских субъектов будет реализовано в 2022 году.
Мишустин заявил о подготовке очередного пакета контрсанкций.
Фото и видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все