Глава кабмина РФ рассказал о работе в преддверии отчета в ГД.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о подготовке очередного пакета контрсанкций для Запада и других недружественных стран. Такой информацией чиновник поделился на рабочей встрече с политической партией КПРФ в преддверии ежегодного отчета кабинета министров в Государственной Думе. Чиновник напомнил депутатам о том, что власти страны в последние недели работают в условиях интенсивного внешнего давления. По мнению премьера РФ, сейчас кабмину особо важна слаженная работа с депутатским корпусом.

Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций - рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это и было ранее. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин пояснил парламентариям, что кабмин проводит встречи с законодателями в преддверии отчета правительства ради того, чтобы "вместе обсудить текущие планы", а также наметить возможности для их реализации, и рассмотреть задачи, которые являются наиболее значимыми для государства в текущий момент.

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Фото и видео: Правительство России