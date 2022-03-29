Роман Старовойт рассказал о том, что никто не пострадал.

Губернатор Курской области сообщил об обстреле пропускного пункта со стороны Украины. Информацией Роман Старовойт поделился в собственном Telegram-аккаунте. Чиновник уточнил, что на территории населенного пункта Теткино, расположенного на российско-украинской границе, зафиксирован обстрел. Огонь велся из соседнего государства. Военнослужащие подавили точку противника ответными действиями.

Сегодня со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Роман Старовойт, глава Курской области

Напомним, что указанный КПП уже обстреливался украинской стороной 24 февраля. В тот день, также, как и сейчас не было ни жертв, ни разрушений. Курская область РФ граничит с Сумской областью Украины. Глава региона призвал местное население не паниковать, так как обстановка находится под контролем властей.

Аксенов заявил об украинцах, готовых получить российские паспорта.

Фото и видео: Telegram / РВ

