Глава Крыма рассказал о том, что освобожденные граждане хотят принять гражданство РФ "хоть сейчас".

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об украинцах, готовых получить российские паспорта. Такими сведениями российский чиновник поделился в эфире YouTube-проекта "Соловьев-Live" в рамках интервью для журналиста Владимира Соловьева. Гость программы подчеркнул, что гражданство нашей страны хотят иметь большинство жителей освобожденных в рамках специальной военной операции России на Украине граждан Донбасса.

Это не только в соседней Херсонской области, я знакомых имею и контакты во всех регионах Украины. Значительная часть в тех регионах, которые освобождены, люди готовы получать российские паспорта, причем немедленно. Сергей Аксенов, глава Крыма

Крымский лидер заметил прессе, что вопросами о выдаче российских паспортов к нему уже обращаются граждане Украины.

Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными.

Фото и видео: YouTube / 2BEDILA