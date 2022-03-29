Глава Крыма рассказал о том, что ответственные за пытки россиян будут привлечены к ответственности.

Сергей Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными. Соответствующее заявление губернатор российского полуострова сделал в эфире YouTube-проекта "Соловьев-Live". Он уточнил, что власти пополнили перечень иностранцев, которые подозреваются за призывы к геноциду русских людей. Аксенов уточнил, что все виновные в пытках россиян лица будут найдены и наказаны.

Видел, как издеваются над пленными нашими разные ублюдки. Хочу сказать, что все фамилии негодяев, которые издевались, у меня шесть фамилий, включая последнего подонка, который в наших пленных стрелял. Сергей Аксенов, глава Крыма

Эксперт заметил, что планирует использовать как официальные так и неофициальные связи, а также денежные средства ради того, чтобы "мы достали этих товарищей". Губернатор уточнил, что Россия будет преследовать военных преступников, так относящихся к пленным. Аксенов заметил, что если их получится взять живыми, то провинившиеся будут обучаться в российских исправительных учреждениях тому, как нужно себя вести с военнопленными.

Аксенов назвал имена чиновников в Киеве, имеющих собственность в Крыму.

Фото и видео: YouTube / 2BEDILA