Глава Крыма рассказал о том, что иностранцы не смогут уже переоформить собственность.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал имена чиновников в Киеве, имеющих собственность в Крыму. Информацией чиновник поделился с журналистами YouTube-проекта "Соловьев-Live". По данным российского губернатора, на территории полуострова недвижимость есть у президента Владимира Зеленского, а также руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Эксперт заметил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что переоформить собственность иностранцы не смогут.

Большинство этих должностных лиц - мы с управлением ФСБ отрабатываем ситуацию - имеют здесь свое имущество. Господин Зеленский небезызвестный, господин Сытник – проамериканский персонаж… Сергей Аксенов, глава Крыма

Аксенов: крымская система ПВО находится готовности.

Фото и видео: YouTube / 2BEDILA