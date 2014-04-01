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Аксенов: крымская система ПВО находится готовности

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Глава Крыма рассказал о том, что регион может обеспечить свою безопасность.

Глава полуострова Крым Сергей Аксенов сообщил, что крымская система ПВО находится в полной боевой готовности. Такое заверение российский чиновник сделал в эфире YouTube-проекта "Соловьев LIVE" в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Гость программы подчеркнул, что сил и средств у региона более чем достаточно для решения всех вопросов, касающихся безопасности. 

Был сбит беспилотник над городом Севастополь. Системы ПВО находятся в полной боевой готовности. Крыму, крымчанам, севастопольцам на сегодня ничего абсолютно не угрожает.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Крымский губернатор подчеркнул, что все попытки забрасывания на территорию полуострова украинских диверсионных групп, а также осуществления других аналогичных провокаций с целью дестабилизации обстановки, будут оперативно пресекаться властями.

Аксенов сравнил украинскую армию с филиалом дивизии CC.

Фото и видео: YouTube / 2BEDILA

Теги: крым, пво, сергей аксенов, соловьёв live
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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