Глава Крыма рассказал об отношении нацбатов к гражданскому населению.

Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил украинскую армию с филиалом дивизии фашистского военизированного формирования СС. такой информации российский губернатор поделился в эфире YouTube-проекта "Соловьев LIVE". Чиновник уточнил, что оказавшиеся на полуострове беженцы рассказывают властям о сложной гуманитарной обстановке. Эксперт добавил что в первую очередь здесь стоит упомянуть об отношении к мирному населению ВСУ и бойцов местных национальных батальонов.

Там в каждом практически подразделении был политработник так называемый, ответственный за нацистскую идеологию. В данном случае они превратили все это в филиал дивизии СС "Мертвая голова". Сергей Аксенов, глава Крыма

Губернатор Крыма подчеркнул, что граждане Украины за последние восемь лет претерпели большие ужасы от киевского режима.

Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины.

Фото и видео: YouTube / 2BEDILA