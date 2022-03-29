Аксенов сравнил украинскую армию с филиалом дивизии CC

Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил украинскую армию с филиалом дивизии фашистского военизированного формирования СС. такой информации российский губернатор поделился в эфире YouTube-проекта "Соловьев LIVE". Чиновник уточнил, что оказавшиеся на полуострове беженцы рассказывают властям о сложной гуманитарной обстановке. Эксперт добавил что в первую очередь здесь стоит упомянуть об отношении к мирному населению ВСУ и бойцов местных национальных батальонов.
Там в каждом практически подразделении был политработник так называемый, ответственный за нацистскую идеологию. В данном случае они превратили все это в филиал дивизии СС "Мертвая голова".
Сергей Аксенов, глава Крыма
Губернатор Крыма подчеркнул, что граждане Украины за последние восемь лет претерпели большие ужасы от киевского режима.
Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины.
Фото и видео: YouTube / 2BEDILA
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