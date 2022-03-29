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Аксенов сравнил украинскую армию с филиалом дивизии CC

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Глава Крыма рассказал об отношении нацбатов к гражданскому населению.

Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил украинскую армию с филиалом дивизии фашистского военизированного формирования СС. такой информации российский губернатор поделился в эфире YouTube-проекта "Соловьев LIVE". Чиновник уточнил, что оказавшиеся на полуострове беженцы рассказывают властям о сложной гуманитарной обстановке. Эксперт добавил что в первую очередь здесь стоит упомянуть об отношении к мирному населению ВСУ и бойцов местных национальных батальонов.

Там в каждом практически подразделении был политработник так называемый, ответственный за нацистскую идеологию. В данном случае они превратили все это в филиал дивизии СС "Мертвая голова".

Сергей Аксенов, глава Крыма

Губернатор Крыма подчеркнул, что граждане Украины за последние восемь лет претерпели большие ужасы от киевского режима.

Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины.

Фото и видео: YouTube / 2BEDILA

Теги: всу, крым, нацбаты, сергей аксенов, соловьёв live, фашизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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