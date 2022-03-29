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Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины

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Глава Крыма рассказал, что в регионе есть свободные рабочие места.

Российский губернатор Сергей Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины. В первую очередь речь идет о представителях наиболее востребованных специальностей. Такое заявление чиновник сделал перед коллегами из руководства региона на совещании. Глава полуострова отметил необходимость в медицинских сотрудниках, рабочих в строительной и сельскохозяйственных сферах.

Есть хорошие специалисты, которые хотели бы остаться. Много приезжают из Мариуполя. Мы готовы в этой ситуации специалистов, которые приезжают в статусе беженцев и ищут работу, трудоустроить.

Сергей Аксенов, глава Крыма

Чиновник считает, что профессионалы своего дела на территории республики, включая приехавших в регион по тем или иным причинам, всегда требуются. 

Минтранс сохранит и увеличит льготы для перевозок детей в Крым.

Фото и видео: Вконтакте  / Сергей Аксенов
 

Теги: беженцы, крым, работа, сергей аксенов, трудоустройство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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