Глава Крыма рассказал, что в регионе есть свободные рабочие места.

Российский губернатор Сергей Аксенов заявил о готовности трудоустроить в Крыму беженцев с Украины. В первую очередь речь идет о представителях наиболее востребованных специальностей. Такое заявление чиновник сделал перед коллегами из руководства региона на совещании. Глава полуострова отметил необходимость в медицинских сотрудниках, рабочих в строительной и сельскохозяйственных сферах.

Есть хорошие специалисты, которые хотели бы остаться. Много приезжают из Мариуполя. Мы готовы в этой ситуации специалистов, которые приезжают в статусе беженцев и ищут работу, трудоустроить. Сергей Аксенов, глава Крыма

Чиновник считает, что профессионалы своего дела на территории республики, включая приехавших в регион по тем или иным причинам, всегда требуются.

Минтранс сохранит и увеличит льготы для перевозок детей в Крым.

Фото и видео: Вконтакте / Сергей Аксенов

