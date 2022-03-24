Виталий Савельев сообщил о летних программах отдыха для детей.

Минтранс сохранит и увеличит льготы для перевозок детей в Крым и Севастополь. Соответствующее заявление на пленарном заседании в Совете Федерации сделал министр профильного ведомства

Мы выходим с инициативой в правительство на получение из резервного фонда правительства 200 млн рублей, если нам этого не удастся, то мы будем изыскивать средства внутри Минтранса. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Ранее в РЖД сообщили о том, что отечественный холдинг предоставит скидку в размере 50% на проезд несовершеннолетних граждан страны в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул.

Минтранс: западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов на $20 млрд.

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