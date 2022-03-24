Минтранс: западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов на $20 млрд

Виталий Савельев рассказал о проблемах авиации из-за санкций.

Минтранс: западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов иностранного производства. Такое заявление на слушаниях в Совете Федерации сделал глава профильного ведомства Виталий Савельев. Чиновник объяснил законодателям из верхней палаты парламента, что выкуп воздушных судов будет стоить Москве порядка 20 млрд долларов.

Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Если отдать им…они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение. Виталий Савельев, глава Минтранса РФ

Чиновник заметил, что сейчас этот вопрос является основной проблемой по данному направлению, так как, во-первых, стоит больших денег, а во-вторых, следует определиться с правительством, что делать тем отечественным авиакомпаниям, которых кабинет министров сподвиг оставить самолеты. На текущий момент решения о выкупе или отказе в выкупе самолетов не принято.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

