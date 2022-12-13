Российские компании начали использовать российскую химию на месторождениях нефти

Евгений Петров рассказал о продлении "жизни" месторождений на 7-10 лет.

Российские компании начали использовать отечественные химические составы на нескольких месторождениях нефти для увеличения отдачи. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным сделал руководитель "Роснедр" страны Евгений Петров. Чиновник объяснил, что эти методы позволяют специалистам продлевать "жизнь" месторождения на 7-10 лет. Речь идет даже о тех объектах, которые полностью выработаны и находятся на последних этапах разработки.

Появилась первая российская химия, которая используется при разработке нефтяных месторождений. До этого она была практически полностью импортная. Это даст очень существенный эффект в ближайшие годы Евгений Петров, глава "Роснедр"

Глава "Роснедр" добавил, что в 2022 году профильное ведомство рассмотрело около 1,6 тысячи проектов разработки месторождений полезных ископаемых в стране. Эксперты обязали компании при реализации этих проектов на 100% использовать российские технологии.

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Фото и видео: Правительство России