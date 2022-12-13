Правительство выделит регионам 30 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры

В 2024 году на эти цели будут выделены 100 млрд рублей.

Правительство России выделит регионам 30 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Выделенные средств будут направлены на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, а также котельных и других объектов теплоснабжения. В 2024 году на эти цели будут выделены 100 млрд рублей.

Президент подчеркивал, что везде, в каждом городе и поселке квартиры и дома граждан, промышленные, социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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