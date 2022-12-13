Правительство продлило отсрочку от уплаты страховых взносов

Освободившиеся ресурсы можно будет использовать для текущих расходов

Правительство России продлило отсрочку от уплаты страховых взносов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, продление отсрочки коснется компаний, которые ранее воспользовались такой поддержкой. Он подчеркнул, что освободившиеся ресурсы можно будет использовать для текущих расходов.

Также Мишустин заявил, что за II квартал 2022 года решение коснется предприятий из 70 отраслей. Организации должны внести платежи не позднее 28 мая 2024 года.

Ранее Мишустин рассказал о работе по возведению фортификационных сооружений.

Видео: Правительство России